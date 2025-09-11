Близькі до Кремля джерела розкрили стратегію Путіна

Головна мета російського диктатора Володимира Путіна на нинішньому етапі війни — переконати Україну, що опір російській військовій агресії є безнадійним.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на людей із близького оточення Кремля та західних аналітиків.

За даними джерел, Путін як у публічних виступах, так і в приватних розмовах демонструє впевненість, що перевага російських військ лише зростає. Виступаючи в Пекіні, він заявив, що резерви України виснажуються, а боєздатні підрозділи стикаються з проблемами укомплектування.

«Ситуація перебуває в найкритичнішій точці», — наголосив диктатор, підкреслюючи власне переконання, що українська оборона нібито близька до виснаження.

За словами співрозмовників NYT, Путін прагне змусити Київ прийняти нинішні умови миру, переконуючи, що будь-яка майбутня угода буде лише гіршою.

Втім, західні експерти та союзники України застерігають: російський диктатор намагається нав’язати капітуляцію, замовчуючи величезні втрати своїх військ, обмежені успіхи на фронті та дедалі відчутніші проблеми в економіці РФ.

Нагадаймо, раніше Трамп сказав, чому складно закінчити війну в Україні.