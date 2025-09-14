Пхеньян загрожує «наслідками» у разі участі Сеула у військових маневрах із США

Пхеньян вважатиме участь військових Південної Кореї у спільних навчаннях зі США продовженням ворожої політики Сеула, та пригрозив «наслідками», якщо навчання відбудуться.

Про це заявила впливова сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, член ЦК Трудової партії Кім Йо Чжон, повідомляє північнокорейське інформагентство KCNA.

«Якщо нинішня влада поділяє небезпечні ідеї (стримування загроз з боку Північної Кореї – ред.) попереднього уряду настільки, щоб свідомо реалізувати її на практиці, то ми розцінимо це як чітку демонстрацію ворожої позиції щодо КНДР та продовження конфронтаційної політики попередньої адміністрації», - заявила Кім, натякаючи на нинішнього корейського президента Лі Чже Мьона, який на відміну від попередника виступає за діалог із Пхеньяном.

Вона згадала підписаний Вашингтоном та Сеулом за попередніх адміністрацій Джо Байдена і Юн Сок Йоля документ про основні засади ядерного стримування на Корейському півострові, назвавши його небезпечним, оскільки ним передбачено проведення союзниками численних військових навчань і тренувань.

«Нагадую, що безрозсудна демонстрація сили, яку показують США, Японія і Республіка Корея своїми діями у невідповідному місці, поблизу КНДР, неминуче призведе до негативних для них самих результатів», - пригрозила сестра північнокорейського диктатора.

Із засудженням майбутніх навчань також виступив заступник голови Центрального військового комітету Трудової партії Кореї, найвищого орану управління армією КНДР, Пак Чон Чхон, який заявив, що Корейська народна армія зробить відповідальний вибір та захистить суверенітет країни від демонстрації сили з боку ворожих держав.

«Якщо продовжиться демонстрація сили з боку ворожих країн, то наші дії у відповідь будуть очевидними та інтенсивними… У нинішній ситуації, коли ворожі держави постійно нагнітають обстановку навколо КНДР своїми несправедливими діями, ми зробимо відповідальний вибір», - заявив Пак.

Як повідомляв ForUA, 15-19 вересня відбудуться двосторонні командно-штабні навчання військових Південної Кореї та США «Залізна булава» (Iron Mace) та одночасно пройдуть тристоронні маневри за участі Кореї, Сполучених Штатів та Японії «Край свободи» (Freedom Edge).