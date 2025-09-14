Окупанти ведуть бої вздовж усього фронту, – ISW

За 12-13 вересня росііяни вели наступальні операції за низкою напрямків - від Куп'янська і Лиману до Донецька, Покровська і Запоріжжя. Ворог широко використовує FPV-дрони та плануючі бомби. Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни заявили, що нібито захопили Бессалівку (на північний захід від міста Суми), а також Кіндратівку та Андріївку.

Проте головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив президенту України Володимиру Зеленському 12 вересня, що українські сили повністю зірвали російські наступальні операції. Окупанти, які воюють уздовж північного кордону Сумської області, втратили наступальну здатність, зазнавши непосильних втрат.

За даними ISW, підрозділи російської 810-ї окремої бригади морської піхоти (Чорноморського флоту) є останньою морською піхотою, що залишилася на Сумському напрямку, - бригада розсіяна на різних ділянках фронту.

Росіяни заявили про просування військ на захід від Синельникового (на північний схід від Харкова) та вели атаки на північ від Харкова в напрямку Слобожанського, і на північний схід від Синельникового та в західному Вовчанську. Українські військові контратакували біля річки Вовча.

Дрони російської групи спецпризначенців «Анвар» завдавали ударів по українських позиціях у прикордонних районах Харківської області.

13 вересня російські війська продовжили наступ у напрямку Великого Бурлука, але значного просування не досягли. Атаки велися на північний схід від Великого Бурлука (Хатне, Амбарне) і на схід від нього в напрямку Одрадного. За словами російського блогера, лінія фронту між Хатним і Міловим залишається динамічною і змінюється щодня.

На Куп'янському напрямку росіяни просування не досягли. Навколо самого Куп'янська, на північний захід від нього (Дорошівка), на північ від нього (Голубівка, Кутківка), на північний схід від нього (Фіголовка), на схід від нього (Петропавлівка) і на південний схід від нього (Піщане) тривали атаки.

На Борівському напрямку 12-13 вересня російські війська атакували на північний схід від Борової (Нова Кругляківка) і на південний схід (Греківка), але просування не було.

На Лиманському напрямку атаки велися на північний захід від Лиману (Шандриголове, Новоселівка, Дерилове), на північ від (Ставки), на північний схід від (Колодязи), на схід від (Зарічне) і на південний схід від (Ямпіль, Серебрянське лісництво).

Українські війська контратакували біля Колодязів. Російські дрони ускладнюють українську логістику, а танки і бронетехніка використовуються для вогневої підтримки атак невеликих груп мотоциклістів, що готує основу для майбутніх механізованих наступів.

13 вересня російські війська продовжували наступати на Сіверському напрямку, включно з атаками на північний захід, північний схід, південний схід і на південь від Сіверська, проте підтвердженого просування не було.

На Костянтинівському напрямку просування ворога зафіксували вздовж дороги Олександро-Шултине-Костянтинівка; російські сили атакували навколо самої Костянтинівки, на північний схід, схід і південний схід, включно з Берестком і Софіївкою. Російські дрони та плануючі бомби КАБ-250 застосовували проти цивільної інфраструктури та українських позицій. Українські війська контратакували в районі Олександро-Шултине та Колодязів.

На Добропільському напрямку російські атаки велися на північний схід, схід і південний схід від міста, водночас українські війська контратакували біля Кучерівого Яру. На Покровському напрямку просування зафіксовано в північно-західній частині Удачного; російські підрозділи морської піхоти, зазнавши великих втрат, перейшли до штурмів малими групами. Активно застосовувалися дрони FPV для ударів по українській техніці.

На Новопавлівському напрямку російські війська просувалися в північно-західному Тостому і на південь від Філії, атакували навколо самої Новопавлівки та в напрямку Іванівки. На Великомихайлівському напрямку просування зафіксовано в північно-західній Новомиколаївці; російські підрозділи також наступали на схід і південний схід від Великомихайлівки, включно з Соснівкою, Терновим і Березовим.

Російські війська продовжували наступати на північний схід від Гуляйполя (Ольгівське, Зворотне) і в напрямку Новоіванівки, а також на заході Запорізької області, однак просування не досягли. Атаки велися на південний схід, південь і захід від Оріхового (Мала Токмачка, Новоданилівка, Степногірськ). Українські війська контратакували в районі Плавнів.

На цьому напрямку російські сили змінили тактику: після невдалих механізованих штурмів вони використовують малі вогневі групи по 2-3 солдати, переважно вночі, намагаючись прорватися до українських позицій.

На Херсонському напрямку російські війська продовжували обмежені атаки, активно застосовуючи дрони "Блискавка" та ведучи інтенсивний обстріл міста.