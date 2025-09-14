У Єврокомісії знайшли спосіб передати Україні заморожені російські активи, – Politico

Європейська комісія просуває нову ідею, як передати мільярди євро заморожених російських активів Україні — замінити гроші, що надходять до Києва, борговими зобов’язаннями (IOUs), гарантованими ЄС. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Нова пропозиція, яку співрозмовник видання охарактеризував як «юридично креативну», може відкрити значний додатковий фінансовий потік для України без фактичної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризикованим.

За словами чотирьох посадовців, ознайомлених з питанням, представники Єврокомісії висунули цю ідею за зачиненими дверима на зустрічі із заступниками міністрів фінансів у Брюсселі 11 вересня. Пропозицію зустріли обережним ентузіазмом, але жодних угод чи зобов’язань не було досягнуто. Один із чиновників зазначив, що офіційна пропозиція може з’явитися вже незабаром.

ЄК запропонувала обміняти грошові депозити, повʼязані з активами, на облігації з нульовим купоном, які будуть спільно гарантовані країнами ЄС. Ця ідея ще не затверджена, і розглядають також інші варіанти використання російських активів, заявили чиновники.