Війна

Бої точаться на околицях Куп'янська, місто контролюють Сили оборони, – МВА

13 вересня проєкти Deepstate оновив мапу, в якій позначив частину житлових кварталів на півночі Куп'янська захопленими росіянами.

В етері нацмаратону "Єдині Новини" керівник міської військадміністрації Андрій Беседін спростував це.

"Deepstate поспішає. Немає росіян у Куп'янську, бої точаться на околицях, це сусідня громада. Дуже близько до міста, але... Щогодини на звʼязку з нашими військовими, вони дають відсіч, хоча росіяни щодня кидають все більше й більше сил, щоб здійснити їхню мрію — захопити Куп'янськ", — сказав Беседін.

Уся територія Куп'янської громади та Куп'янська перебуває під контролем Сил оборони.

Як повідомляв ForUA, окупанти проникли в Куп'янськ через газову трубу, для пересування використовують навіть електросамокати.

