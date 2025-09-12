Російські війська проникли в Куп'янськ через газову трубу, – DeepState

Окупанти проникли в Куп'янськ через газову трубу, для пересування використовують навіть електросамокати.

"На жаль, ворог втретє скористався трубами для проникнення груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі".

На жаль, ворог втретє використав труби для просочування груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. В мережі, навіть, з'явився вкид буцімто такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео зняте біля Куп'янська.

"Кацапи збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.

Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці.

Завтра якийсь речник спробує це спростувати, назвавши групи неорганізованими та нечисленними, але в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кацапських пілотів.

Проблем створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. Крім того, місцеві діляться з ними їжею...

Шкода, що досвід Авдіївки та Суджи не був врахований. Але вчергове хочемо вірити, що ця "труба" нарешті послужить уроком", – повідомляє DeepState.