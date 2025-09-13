Високопосадовці НАТО задоволені реакцією США на російську атаку на Польщу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що був дуже задоволений реакцією США на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі. Рютте назвав “дуже чіткою” реакцію з боку президента Дональда Трампа і посла США при НАТО.

Про це Рютте розповів на спільній з верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем пресконференції в Брюсселі, інформує Суспільне.

“Я вважаю, що реакція США була дуже чіткою з боку американського президента, а також з боку посла тут. Абсолютно очевидно, що ми всі єдині в цьому питанні. Прихильність Америки до НАТО є непохитною в усіх сенсах, у цьому немає сумнівів. Тому я був дуже задоволений реакцією США, і я не розголошую кожну телефонну розмову, кожну дискусію, яку я маю”, — сказав Рютте.

Він додав, що у пресі можна побачити повідомлення про телефонну розмову польського президента з Дональдом Трампом.

Рютте розповів, що також розмовляв з польським президентом.

“Я вважаю, що це була дуже хороша телефонна розмова, яка, безсумнівно, сприяла налагодженню чудових відносин. Обидва лідери налагоджували ці відносини минулого тижня під час візиту нового польського президента до Білого дому. Тож я абсолютно задоволений цим телефонним дзвінком”, — сказав Рютте.

Головнокомандувач ОЗС НАТО Гринкевич повідомив, що в операції зі збиття російських дронів американські кінетичні потужності не були задіяні.

“Що стосується (залучення — ред.) військових ресурсів США, то я тут, і я беру участь у цьому процесі. І зобов'язання Сполучених Штатів щодо інтегрованої військової структури альянсу залишаються в силі. Щодо кінетичних ресурсів, то днями їх не було. Це пов'язано з ротацією сил, які ми маємо для різних місій в рамках альянсу, і це просто питання планування, більше ніж будь-що інше”, — сказав Гринкевич.

Рютте також оголосив про старт військової операції "Східний вартовий", яка найближчими днями посилить обороноздатність Альянсу на східному фланзі та залучить ресурси низки країн-членів.

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Як повідомляв ForUA, російські безпілотники, виготовлені з дерева та пінопласту, вторглися в повітряний простір Польщі та були збиті дорогими системами озброєння, включно з літаками F-35 і комплексами Patriot. Інцидент показав, що НАТО поки що не готове ефективно протистояти дешевим дронам-камікадзе.

За даними видання Politico, п’ять безпілотників летіли безпосередньо до бази НАТО, перш ніж їх перехопили голландські винищувачі F-35. У операції також брали участь літак-заправник НАТО, італійський літак-розвідник та німецька система ППО Patriot. Вартість цього обладнання на мільярди доларів у рази перевищує виробничу ціну дронів «Гербера», що оцінюються лише у $10 тис.

Незважаючи на високотехнологічну відповідь, лише 3 з 19 безпілотників були збиті. Для порівняння, українські підрозділи зазвичай знищують 80–90% ворожих дронів, навіть під час масштабніших атак.