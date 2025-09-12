Путін готує «фінальну битву» за Донбас

Російські окупанти здійснили наступ на Покровському напрямку в Донецькій області, прорвавшись у тактичному районі Костянтинівка–Дружківка. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, підтверджують рух російських військ у полях на північ від Білої Гори, яка розташована на південний схід від Костянтинівки.

Крім того, є підтвердження руху ворога на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк–Костянтинівка у східній частині Нелипівки та до посадки на північ від Яблунівки, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела заявляють про захоплення Катеринівки та просування на північ полями на захід від села, а також на захід від Нелипівки та на південний захід від Клебан-Бика. Аналітики ISW поки не можуть підтвердити ці дані.

В Інституті вивчення війни переконані, що Росія на цій ділянці фронту веде наступ з метою захоплення Краматорська та Слов’янська, а головна стратегічна мета – окупація всієї Донецької області.

Аналітик Віктор Андрусів припускає, що російський диктатор готує «фінальну битву» за Донбас. «Ми вже багато бачили цих «фінальних битв», масштабних літніх наступів, і все завершувалося дрібними просуваннями. Але цього разу, скоріше за все, так не буде», — зазначив Андрусів. За його словами, у окупантів є щонайменше два фактори, що дають їм перевагу:

- Глибокі прориви – ворог дедалі частіше просувається безперешкодно на кілометри, незважаючи на контратаки та блокування українських сил.

- Пробиття ППО – атаки по Кабміну свідчать, що всі ключові об’єкти можуть стати доступними для ворога.

Водночас експерт додає, що «найгірше ще попереду», наголошуючи на масштабній загрозі подальшого наступу.

Як повідомляло раніше ForUa, головна мета російського диктатора на нинішньому етапі війни — переконати Україну, що опір російській військовій агресії є безнадійним.