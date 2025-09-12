﻿
Культура

Конфлікт на Близькому Сході дійшов до «Євробачення»

Ірландський суспільний мовник RTÉ заявив, що не братиме участі в «Євробаченні-2026» у Відні, якщо у конкурсі виступить Ізраїль. Участь Ізраїлю у конкурсі є «неприпустимою» через жахливі втрати серед цивільного населення в секторі Ґази, спричинені діями цієї країни повідомив генеральний директор RTÉ Кевін Бакхерст. Міністр державних витрат Ірландії Джек Чемберс підтримав рішення мовника, зазначивши при цьому, що не було обговорень цього кроку між RTÉ та урядом.

Директор «Євробачення» Мартін Грін повідомив, що організатори наразі консультуються з усіма членами Європейської мовної спілки (EBU). Він додав, що конкурс «розуміє занепокоєння та глибокі погляди щодо конфлікту на Близькому Сході». Остаточне рішення про участь Ірландії буде ухвалено, якщо EBU не відсторонить Ізраїль від конкурсу.

Раніше за відсторонення Ізраїлю від участі у «Євробаченні» виступили Іспанія та Словенія. Таким чином, питання участі Ізраїлю у конкурсі може спричинити дипломатичну суперечку та поставити під сумнів участь деяких європейських країн у конкурсі.

Як повідомляло раніше ForUa, Джамала стала продюсером відбору на Євробачення-2026.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Наталка Печерська

