Джамала стала продюсером відбору на Євробачення-2026

Семиразова учасниця журі Нацвідбору, співачка Джамала стала новою музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026.

Вона зазначила, що ця нова посада є випробуванням, але й, водночас - це велика честь, повідомляє "Суспільне".

"Як продюсерці мені потрібно прослухати всі заявки і обрати разом з командою учасників, які далі постануь тануть перед людьми в етері", - сказала Джамала.

Нагадаємо, Євробачення-2026: Україна візьме участь у 70-му ювілейному пісенному конкурсі.