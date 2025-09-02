﻿
Культура

Джамала стала продюсером відбору на Євробачення-2026

Джамала стала продюсером відбору на Євробачення-2026

Семиразова учасниця журі Нацвідбору, співачка Джамала стала новою музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026. 

Вона зазначила, що ця нова посада є випробуванням, але й, водночас - це велика честь, повідомляє "Суспільне".

"Як продюсерці мені потрібно прослухати всі заявки і обрати разом з командою учасників, які далі постануь тануть перед людьми в етері", - сказала Джамала.

Нагадаємо, Євробачення-2026: Україна візьме участь у 70-му ювілейному пісенному конкурсі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаДжамалаЄвробачення-2026
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Найгарячіші напрямки фронту назвали в Генштабі
Головне 02.09.2025 09:33:22
Найгарячіші напрямки фронту назвали в Генштабі
Читати
Нардепи хочуть скасувати відстрочку для студентів
Суспiльство 02.09.2025 09:14:15
Нардепи хочуть скасувати відстрочку для студентів
Читати
Сьогодні Трамп виступить із важливою заявою – Білий дім
Головне 02.09.2025 08:53:02
Сьогодні Трамп виступить із важливою заявою – Білий дім
Читати

Популярнi статтi