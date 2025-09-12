Тиха загроза: «дрони-ждуни» перетворюють дороги на пастку

Російські окупанти активно використовують новий тип БпЛА – так звані «дрони-ждуни». Вони можуть залишатися в режимі очікування до 6 годин і атакувати як військові, так і цивільні цілі. Про це розповів офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії України Володимир Черняк.

«Дрон до 6 годин може спокійно сидіти та чекати. За цей час по дорогах проїжджає багато транспорту – і військового, і цивільного. Боремося і з такими дронами», – зазначив він.

За словами Черняка, найбільша проблема – саме виявлення таких дронів. Після того, як оператори Сил оборони помічають «дрона-ждуна», часу на його ліквідацію залишається дуже мало.

Українські підрозділи найчастіше знищують їх за допомогою скидів, або, якщо є можливість, бійці просто виходять на позицію та відстрілюють дрон зі штатної зброї.

«Дрони-ждуни» несуть бойову частину, подібну до FPV-дронів, але трохи меншу через необхідність тягати котушку оптоволокна. Попри це вони залишаються небезпечними навіть для броньованої техніки.

«Якщо машина не може довезти боєкомплект, то не так важливо, чи вона знищена, чи пошкоджена – завдання виконане», – пояснив офіцер.

Як повідомляло раніше ForUa, збиття одного російського дрона у Польщі коштувало НАТО 400 тисяч євро.