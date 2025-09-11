﻿
Війна

Збиття одного російського дрона у Польщі коштувало НАТО 400 тисяч євро

Знищення російських дронів, що порушили повітряний простір Польщі, обійшлося НАТО у сотні тисяч євро. Про це повідомляє Bild із посиланням на військові джерела.

Для перехоплення безпілотників були задіяні винищувачі F-35, які використали ракети AIM-9 Sidewinder. Вартість кожного такого боєприпасу становить близько 400 тисяч євро.

Відомо, що щонайменше три російські дрони були збиті. Для цього знадобилося дві ракети, випущені з F-35.

Ще один безпілотник перебуває під слідством — наразі невідомо, чи його було знищено.

Журналісти зазначають, що витрати на збиття одного відносно дешевго дрона значно перевищують його вартість, що підкреслює дисбаланс між ціною засобів атаки та засобів захисту.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Польща закриває небо над східним кордоном.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОПольщавійнадрониатака рф
