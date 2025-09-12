Трамп не зупиниться, поки не буде миру – Рубіо

Президент США Дональд Трамп продовжить зусилля для припинення війни між Росією та Україною. Про це повідомив Держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, про що угорський міністр написав у соцмережі Х.

«Щойно мав довгу розмову з Марко Рубіо, подякував йому за мирні зусилля Дональда Трампа та уряду США. Трамп – єдиний лідер, який має силу повернути мир до Центральної Європи, і, на відміну від деяких європейських політиків, Угорщина твердо підтримує його місію», – заявив Сійярто.

За його словами, Рубіо запевнив, що Трамп не відмовиться від спроб завершити війну, і це «дає справжню надію на кінець цієї руйнівної війни».

