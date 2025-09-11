Орбан може мати територіальні претензії до Словаччини: Словацький міністр заговорил про військову підготовку через загрозу з боку Угорщини

Словацький міністр згадав угорського прем’єра Віктора Орбана, який носить шарф із зображенням «Великої Угорщини», до якої також належала Словаччина.

У Словаччині міністр спорту Рудольф Гуляк пропонує запровадити тримісячну обов’язкову військову підготовку для чоловіків віком від 18 років. Причиною він назвав, зокрема, потенційні територіальні претензії Угорщини. Про це повідомляє угорське видання Telex.

«Угорська держава скуповує історичні будівлі в багатьох містах. Я читав повідомлення Орбана, прем’єр-міністра Угорщини, який носить шарф із зображенням «Великої Угорщини», до якої також входить Словаччина. Я також читав про перегляд кордонів. Для мене це ознаки, на які ми повинні звернути увагу», — сказав Гуляк на прес-конференції в четвер, 11 вересня, додавши, що його турбує «угорське питання».

Словацький міністр також нагадав про війну біля кордонів Словаччини та російські безпілотники в Польщі, наголосивши на необхідності захищати свою територію.

Згідно з планами міністра спорту, тримісячні тренування проходитимуть не в казармах, а поблизу місць постійного проживання учнів. Гуляк визнав, що це буде дорога операція, але вважає її неминучою. Він додав, що хоче обговорити це питання з політиками, військовими та громадськістю, але поки що невідомо, чи він вже порадився зі своїми партнерами по коаліції.

У виданні зазначили, що це перший випадок, коли член уряду Роберта Фіцо відкрито висловився про необхідність бути пильним, оскільки Віктор Орбан може мати територіальні претензії до Словаччини.

Раніше ForUA повідомляв, що, раніше очільник МЗС Словаччини Юрій Бланар цинічно відреагував на атаку дронів на Польщу, висловивши сподівання, що вони мали атакувати українців, а не поляків.