Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на 836 млн доларів

Уряд Швеції у четвер, 11 вересня, оголосив про виділення нового, вже двадцятого, пакета військової допомоги для України на суму 836 млн доларів США.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

До пакета увійшли:

18 САУ Archer (загалом 44);

155-мм боєприпаси;

мобільні РЛС, судна з гранатометами та безпілотні морські системи;

додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів;500 мотоциклів та допоміжна техніка для аеродромів;

радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2;

програмовані 40-мм зенітні боєприпаси;

додаткові неназвані системи та проєкти.

Йонсон також оголосив про виділення близько $7,47 млрд на військову підтримку України протягом найближчих двох років, цитує Reuters.

За його словами, більша частина коштів буде виділена на закупівлі, які здійснюватиме шведське агентство з оборонних матеріалів, наприклад, на додаткові Archer.