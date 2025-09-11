Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на 836 млн доларів

Уряд Швеції у четвер, 11 вересня, оголосив про виділення нового, вже двадцятого, пакета військової допомоги для України на суму 836 млн доларів США.
Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
До пакета увійшли:
- 18 САУ Archer (загалом 44);
- 155-мм боєприпаси;
- мобільні РЛС, судна з гранатометами та безпілотні морські системи;
- додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів;500 мотоциклів та допоміжна техніка для аеродромів;
- радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2;
- програмовані 40-мм зенітні боєприпаси;
- додаткові неназвані системи та проєкти.
Йонсон також оголосив про виділення близько $7,47 млрд на військову підтримку України протягом найближчих двох років, цитує Reuters.
