﻿
Економіка

Україна може отримати 200 мільярдів

Україна може отримати 200 мільярдів

Єврокомісія розраховує, що Німеччина, Франція та Італія стануть головними гарантами кредиту для України обсягом 210 млрд. євро за рахунок заморожених російських активів.

Гарантії країн розраховуються на основі валового національного доходу, тому очікується, що Німеччина, Франція та Італія візьмуть на себе основний тягар із забезпечення екстреного кредиту Україні, повідомляє Politico.

Найбільшу частку близько 51,3 млрд. євро має взяти на себе Німеччина, Франція повинна буде забезпечити 34 млрд. євро, а Італія - 25,1 млрд. євро.

Такі зобов’язання дозволять ЄК забезпечити підтримку всіх країн-членів та отримати схвалення прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера для виділення кредиту, який покликаний підтримати економіку України у 2026-2027 роках.

Країни ЄС повинні індивідуально надати мільярди євро для гарантування кредиту обсягом 210 мільярдів євро.

Запропонований механізм кредитування покликаний підтримати економічну стабільність України та посилити фінансову допомогу на тлі триваючої війни з Росією. ЄК очікує, що рішення щодо гарантій будуть ухвалені найближчими місяцями, щоб забезпечити своєчасну реалізацію програми.

Фото: Укрправда.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСгрошіУкраїнаБельгія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Конгрес США підготував рекордний оборонний бюджет: скільки виділяють на Україну
Головне 08.12.2025 11:33:16
Конгрес США підготував рекордний оборонний бюджет: скільки виділяють на Україну
Читати
Авто-екстрим: ТОП-10 суперавто, які долають межу 400 км/год
Рейтинги 08.12.2025 11:12:11
Авто-екстрим: ТОП-10 суперавто, які долають межу 400 км/год
Читати
Україна опинилася у пастці хаотичних рішень американського президента, – Politico
Головне 08.12.2025 10:53:46
Україна опинилася у пастці хаотичних рішень американського президента, – Politico
Читати

Популярнi статтi