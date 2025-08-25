Усик увійшов до десятки найбагатших боксерів в історії

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик увійшов до топ-10 найбагатших боксерів в історії, посівши шосте місце. За даними рейтингу порталу GiveMeSport, його статки становлять $165 млн.

Усик — єдиний український боксер у цьому списку. Найбільший прибуток він отримав від перемог над Тайсоном Ф'юрі, особливо від другого поєдинку, який відбувся у грудні 2024 року. За цей бій, що проходив у Саудівській Аравії, Усик, за оцінками, заробив близько $100 млн.

Повний список найбагатших боксерів:

Флойд Мейвезер — $400 млн

Джордж Форман — $300 млн

Сауль «Канело» Альварес — $250 млн

Менні Пак'яо — $220 млн

Оскар Де Ла Хойя — $200 млн

6. Олександр Усик — $165 млн

Тайсон Ф'юрі — $146 млн

Леннокс Льюїс — $120 млн

Шугар Рей Леонард — $120 млн

Джейк Пол — $100 млн



Як зазначає видання, такі великі гонорари стали можливими завдяки значному зростанню інвестицій у бокс з боку Саудівської Аравії.

Раніше стало відомо, що Усик може потрапити під санкції.