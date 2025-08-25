﻿
Усик увійшов до десятки найбагатших боксерів в історії

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик увійшов до топ-10 найбагатших боксерів в історії, посівши шосте місце. За даними рейтингу порталу GiveMeSport, його статки становлять $165 млн.

Усик — єдиний український боксер у цьому списку. Найбільший прибуток він отримав від перемог над Тайсоном Ф'юрі, особливо від другого поєдинку, який відбувся у грудні 2024 року. За цей бій, що проходив у Саудівській Аравії, Усик, за оцінками, заробив близько $100 млн.

Повний список найбагатших боксерів:

    1. Флойд Мейвезер — $400 млн

    1. Джордж Форман — $300 млн

    1. Сауль «Канело» Альварес — $250 млн

    1. Менні Пак'яо — $220 млн

    1. Оскар Де Ла Хойя — $200 млн

  • 6. Олександр Усик — $165 млн

    1. Тайсон Ф'юрі — $146 млн

    1. Леннокс Льюїс — $120 млн

    1. Шугар Рей Леонард — $120 млн

    1. Джейк Пол — $100 млн

Як зазначає видання, такі великі гонорари стали можливими завдяки значному зростанню інвестицій у бокс з боку Саудівської Аравії.

Раніше стало відомо, що Усик може потрапити під санкції.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi