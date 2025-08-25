Усик увійшов до десятки найбагатших боксерів в історії

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик увійшов до топ-10 найбагатших боксерів в історії, посівши шосте місце. За даними рейтингу порталу GiveMeSport, його статки становлять $165 млн.
Усик — єдиний український боксер у цьому списку. Найбільший прибуток він отримав від перемог над Тайсоном Ф'юрі, особливо від другого поєдинку, який відбувся у грудні 2024 року. За цей бій, що проходив у Саудівській Аравії, Усик, за оцінками, заробив близько $100 млн.
Повний список найбагатших боксерів:
Флойд Мейвезер — $400 млн
Джордж Форман — $300 млн
Сауль «Канело» Альварес — $250 млн
Менні Пак'яо — $220 млн
Оскар Де Ла Хойя — $200 млн
6. Олександр Усик — $165 млн
Тайсон Ф'юрі — $146 млн
Леннокс Льюїс — $120 млн
Шугар Рей Леонард — $120 млн
Джейк Пол — $100 млн
Як зазначає видання, такі великі гонорари стали можливими завдяки значному зростанню інвестицій у бокс з боку Саудівської Аравії.
Автор: Галина Роюк