Інноваційний пристрій: у Кореї розробили зарядку для імплантів і підводної техніки

Науковці з Корейського інституту науки і технологій (KIST) спільно з дослідниками Корейського університету розробили біосумісний ультразвуковий приймач нового покоління, який забезпечує бездротову зарядку під водою і всередині людського тіла, повідомляє SciTechDaily.

Традиційні методи бездротової зарядки, як-от електромагнітна індукція або радіочастотні хвилі, мають низьку ефективність при проходженні через біологічні тканини.

Ультразвук майже не поглинається організмом, що робить його ідеальним для передачі енергії живого тіла.

Новий приймач не тільки гнучкий і біосумісний, а й стабільно працює навіть у зігнутому стані, що особливо важливо для пристроїв, що носять на тілі або імплантують.

Команда науковців використала високоефективні п’єзоелектричні матеріали та унікальну структурну конструкцію, що дозволило досягти 20 мВт на глибині 3 см у воді і 7 мВт під шкірою людини — цього достатньо для живлення кардіостимуляторів, нейростимуляторів і носимих медичних датчиків.

На одному з демонстраційних експериментів дослідникам навіть вдалося запалити світлодіод із логотипом KIST, використовуючи лише ультразвукову передачу енергії.

Ця технологія відкриває нові горизонти для медицини — тепер можливе безконтактне підживлення медичних імплантатів без складних хірургічних операцій.

Більш того, нова система також знайде застосування в підводних пристроях і автономних дронах, дозволяючи відмовитися від дротових з’єднань і частої заміни батарей.