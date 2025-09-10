На Вокзальній площі відкрили великий паркінг: чи розв’яже він проблему хаотичного паркування

У Києві на Вокзальній площі офіційно запрацював новий паркінг. Він розташований біля залізничного вокзалу та розрахований на 69 автомобілів. Як повідомляє ініціатива «Пасажири Києва», паркінг вже працював у тестовому режимі з п'ятниці, а від сьогодні, 10 вересня, функціонує повноцінно.

Зазначається, що вартість паркування становить 80 гривень за годину. Такий тариф є типовим для приватних паркінгів у центрі столиці. За добу паркування доведеться заплатити 320 гривень, а за нічне – 240. За даними «Пасажирів Києва», така ціна має стимулювати водіїв не залишати авто на тривалий час, а використовувати паркінг переважно для висадки чи зустрічі пасажирів.

Новий паркінг збудували на місці зеленої зони. Він обладнаний двома заїздами та двома виїздами зі шлагбаумами. Оплатити послугу можна як готівкою, так і безготівково через термінал, без необхідності передавати гроші стороннім особам.

На паркінгу також передбачені місця для людей з інвалідністю, а в майбутньому планують встановити зарядні станції для електромобілів.

Крім того, біля вокзалу є й інші варіанти для паркування:

Комунальні паркомісця на вулиці Вокзальній, де година коштує 35 гривень у будні дні з 8:00 до 22:00. В інший час паркування там безплатне.

Декілька десятків безплатних місць на місці, де раніше був ринок.

Завдяки новому паркінгу та наявним альтернативам, водії тепер мають більше можливостей для зручного паркування. Подальші порушення правил паркування, зазначають «Пасажири Києва», свідчитимуть про небажання оплачувати послуги або ігнорування ПДР.

