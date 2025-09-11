﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Атаки дронів рф, посилення оборони Польщі, пакет допомоги на $400від США, нові соціальні ініціативи в Україні та зміна лідера серед найбагатших людей світу

11 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Російські окупанти здійснили атаку дронами-камікадзе по Зарічному району Сум. Дрони влучили у навчальний заклад.

  • ВЛК в Україні відтепер проходитимуть за єдиним стандартом, — прем’єрка Свириденко. За її словами, правила ВЛК, які досі застосовувалися лише у Збройних силах, поширюються також на працівників СБУ, СЗР, ДПСУ, Нацгвардію та Управління державної охорони.

  • Польща просить більше ППО після атаки російських дронів. Варшава звернулася до союзників із проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони та технології для боротьби з БпЛА після атаки рф на Україну, під час якої 19 дронів порушили польський повітряний простір, пише Bloomberg.

  • Російський дрони не відхилялися від курсу, а були спрямовані цілеспрямовано, — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Така оцінка ВПС Польщі та НАТО. 

  • Спецпризначенці ГУР завдали удару по кораблю проєкту MPSV07, що входить до складу Чорноморського флоту. Корабель ввели в експлуатацію у 2015 році, його вартість 60 млн доларів. В розпорядженні рф — чотири таких кораблі.

  • Нові розміри надбавок вчителям затвердили в Україні. Тепер усі педагоги отримуватимуть до одного посадового окладу (наразі це 3195 грн). Раніше уряд виплачував лише 2000 грн на рік.

  • Працівникам ТЦК потрібно підвищити зарплату до рівня НАБУ, ДБР та прокуратури. Це допоможе зменшити ризик корупції та скандалів — пропонує нардеп Федієнко.

  • США затвердили 400 млн доларів на допомогу Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 рік. Палата представників ухвалила законопроєкт загальною вартістю 892,6 мільярда доларів.

  • Польща ввела обмеження на авіапольоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною до 9 грудня, — уряд країни.

  • Ілон Маск більше не найбагатша людина світу. Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, обійшов Ілона Маска після рекордного зростання його акцій, пише Bloomberg. Його статки збільшилися на 101 мільярд доларів, до 383,2, що стало найбільшим одноденним приростом за історію.

  • Розлучення онлайн через застосунок «Дія» запровадять вже до 31-го грудня, — Кабмін. В додатку послуга працюватиме лише для простих випадків, якщо розлучення відбувається за взаємною згодою і у подружжя немає неповнолітніх дітей.

  • Україна ліквідувала міжнародну хакерську групу. Нацполіція розкрила хакерське угруповання, яке атакувало мережі провідних світових компаній вірусами-вимагачами, завдавши збитків на мільярди доларів.

 Автор: Галина Роюк

