Свiт

Польща закриває небо над східним кордоном

Польща запровадила тимчасове обмеження на польоти вздовж своїх східних кордонів з Україною та Білоруссю. Заборона діятиме з 10 вересня до 9 грудня 2024 року.

Про це повідомила Польська агенція авіаційної навігації (PAŻP), посилаючись на рішення Міністерства інфраструктури, ухвалене з міркувань державної безпеки.

Деталі обмеження

Обмеження поширюється на спеціальну зону EP R129, що охоплює всю прикордонну територію. Заборона має кілька рівнів:

  • Цілодобово: повністю заборонено використання цивільних безпілотних літальних апаратів (дронів).

  • Вночі (від заходу до сходу сонця): заборонені будь-які польоти, крім військових літаків.

Винятки

У денний час заборона не поширюється на:

  • Пілотовані літаки, які заздалегідь подали план польоту, мають увімкнений транспондер та підтримують зв'язок з диспетчером.

  • Військові літаки та літаки, що виконують спеціальні місії (GARDA, ALPHA SCRAMBLE).

  • Спецрейси: літаки зі статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Крім того, після узгодження з Центром операцій повітряного командування дозволені польоти для державної авіації, авіації швидкої допомоги та у випадках, що загрожують життю або здоров'ю людей чи тварин, зокрема під час стихійних лих. Також дозволені польоти для охорони та контролю критичної інфраструктури.

PAŻP наголошує, що вхід у зону EP R129 для літаків, які не відповідають цим критеріям, вважатиметься порушенням авіаційного законодавства.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Польща перебуває на межі найбільшої безпеки кризи з часів Другої світової.

 Автор: Галина Роюк

