Анкара вимагатиме безпеки зернового коридору для України, – Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час саміту щодо України у вівторок, 6 січня, у Парижі акцентує увагу на "стратегічному пріоритеті" забезпечення безпеки в Чорному морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника турецького МЗС.

Засідання "Коаліції охочих", скликане президентом Франції Еммануелем Макроном, об’єднає понад 30 країн і очолюється Великою Британією та Францією. Фідан повторить позицію Туреччини щодо необхідності "орієнтованих на результат" кроків для припинення війни та надасть оцінку результатів трьох попередніх раундів прямих переговорів між українськими та російськими посадовцями у Стамбулі, включно з обміном полоненими.

Міністр також запропонує проведення зустрічі лідерів обох країн та підкреслить, що Туреччина розглядає підтримку безпеки в Чорному морі як стратегічний пріоритет і нагадує всім сторонам про свою позицію.

Туреччина, член НАТО, зберігала дружні відносини як з Москвою, так і з Києвом протягом усієї війни. Країна надавала військову підтримку Україні, але відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Росії. Анкара попереджала обидві сторони про недавню ескалацію в Чорному морі, включно з ударами дронів по російських та турецьких кораблях, пошкодженням українських портів та проникненням дронів у повітряний простір Туреччини.

Основна тематика переговорів на саміті у Парижі зосередиться на положеннях проекту плану США щодо припинення війни, гарантіях безпеки для України та ролі, яку може відіграти "Коаліція охочих".