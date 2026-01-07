Поліція і прокуратура розслідують катування дитини в дитбудинку сімейного типу

Правоохоронні органи викрили факти жорстокого поводження з дитиною в одному з дитячих будинків сімейного типу в Кіровоградській області.

Про це повідомили в обласній прокуратурі та Національній поліції.

За даними слідства, жінка, яка виконувала обов’язки матері-виховательки та відповідала за догляд за дітьми, протягом кількох місяців умисно незаконно обмежувала свободу пересування неповнолітньої дівчини.

Йдеться про 17-річну дитину з інвалідністю I групи з дитинства, синдромом Дауна, яка потребує постійного догляду, підвищеної уваги та індивідуального підходу.

Слідство встановило, що жінка надягала на руку та ногу дівчини металеві ланцюги, з’єднані навісним замком, фактично прикувавши її та позбавивши можливости вільно пересуватися або самостійно залишати будинок.

Свої дії підозрювана пояснювала тим, що мала йти на роботу та побоювалася, що дитина може втекти.

Крім того, за даними правоохоронців, у нічний час свободу дівчини обмежували додатково — її прив’язували до ліжка тканинним ременем, повністю унеможливлюючи будь-який рух.

Правоохоронці наголошують, що такими діями дитині були завдані фізичні та моральні страждання, а також грубо порушене право на свободу та особисту недоторканність, гарантоване законодавством України та міжнародними нормами захисту прав дитини.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та її відсторонення від посади з огляду на роботу з дітьми.

Окремо правоохоронні органи надають оцінку діям посадових осіб та уповноважених структур, відповідальних за контроль за дотриманням прав і законних інтересів дітей.