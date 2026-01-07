Українські та американські делегації синхронізували позиції по гарантіях безпеки

Делегації України та США провели у середу третю зустріч за два дні перебування у Парижі, під час якої обговорили перспективи завершення російсько-української війни та подальші контакти на рівні лідерів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

«Предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. Окремо зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участі України, європейських партнерів і США. За підсумками дня готуємо детальну доповідь Президенту України», — написав Умєров у Телеграм.

З американського боку у консультаціях брали участь Стівен Віткофф, Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер і співробітник Білого дому Джошем Груенбаум.

З українського боку окрім Умєрова у переговорах взяли участь начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник ОП Олександр Бевз.

Пізніше Бевз написав у Facebook: «Дуже ефективно працювали вчора і сьогодні в Парижі. Результат — узгодження гарантій безпеки, сильна заява Коаліції охочих, синхронізація позицій по гарантіям між США та європейцями. Ряд відвертих і результативних зустрічей з американцями».