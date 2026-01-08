Окупанти захопили два населені пункти на Сумщині та Донеччині

Російські окупаційні війська захопили два населені пункти України, повідомляє аналітичний проєкт DeepState. Згідно з інформацією аналітиків, мова йде про Андріївку у Сумській області та Новомаркове у Донецькій області.

Крім того, за даними аналітиків, окупанти здійснили просування поблизу Майського на Донеччині, що свідчить про спроби розширити контроль на окремих напрямках.

Аналітики підкреслюють, що такі дії російських сил можуть бути частиною локальних наступальних операцій, проте їхній успіх обмежений через активний опір українських підрозділів та нестійкість лінії фронту на цих ділянках.

Експерти зазначають, що контроль над Андріївкою та Новомарковим, навіть якщо тимчасовий, може мати логістичне та символічне значення для окупантів, але не змінює загальної стратегії оборони України.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цих даних від українських чи міжнародних джерел поки немає, тому інформацію слід розглядати як попередню.

