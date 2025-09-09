У Києві визначили райони-лідери та аутсайдери з благоустрою

Інспектори з благоустрою Києва підбили підсумки масштабної літньої перевірки міських територій. Її мета — оцінити стан утримання вулиць, тротуарів та громадських просторів, а також виявити райони, де необхідний посилений контроль.

За даними Департаменту територіального контролю Києва, найкраще справи з благоустроєм цього літа йшли у Печерському та Солом’янському районах, де було зафіксовано найменшу кількість порушень.

Антирейтинг очолили Шевченківський та Подільський райони. У кожному з них інспектори видали понад 1000 приписів, що свідчить про значну кількість порушень і потребу в активнішому контролі.

Які порушення є найпоширенішими?

Під час літніх перевірок інспектори найчастіше фіксували:

Неправильне розміщення МАФів — майже 4000 приписів;

Встановлення літніх майданчиків з порушеннями — понад 900 приписів;

Гаражі без дозволів — більше 700 приписів.

Ці дані вказують на те, що основні проблеми пов'язані із самовільним розміщенням об'єктів та неврегульованою забудовою. Такі порушення негативно впливають на зовнішній вигляд міста та комфорт його мешканців.

Як повідомити про порушення?

Кияни можуть допомогти підтримувати порядок, повідомляючи про недоліки благоустрою, сміття, незаконні МАФи та інші порушення. Для цього можна скористатися такими контактами:

Електронна пошта: blagodep@kyivcity.gov.ua

Контакт-центр Києва: 1551

Активна участь громадян у виявленні порушень дозволяє відповідним службам швидше реагувати та підтримувати порядок у столиці.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що у контактному зоопарку під Києвом виявили сказ.