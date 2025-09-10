Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати Статтю 4, — Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Варшава офіційно звернулася до НАТО із проханням активувати Статтю 4 Північноатлантичного договору.

«Ми вирішили звернутися до наших союзників по НАТО із запитом про застосування Статті 4. Польща вважає, що її безпека опинилася під реальною загрозою», — написав Туск у X.

Що означає Стаття 4 НАТО

Відповідно до договору, будь-яка держава-член може ініціювати консультації з іншими учасниками Альянсу, якщо вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека опинилися під загрозою.

Це не означає автоматичного застосування військової сили, але відкриває шлях до колективних рішень і узгоджених дій союзників.

Чому Польща зробила цей крок

У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Частина дронів-камікадзе та ракет порушила повітряний простір Польщі, що стало першим випадком масштабного вторгнення російських безпілотників на територію країни-члена НАТО.

За даними польських ЗМІ, у небі над країною було зафіксовано щонайменше 23 російські дрони. Більшість із них було знищено, зокрема силами союзників — літаками F-35, що базуються в Нідерландах.

Туск наголосив, що Варшава розглядає подію як безпосередню загрозу національній безпеці та вимагає консолідованої реакції Альянсу.