﻿
Свiт

В Польщу залетіли щонайменше 23 російські дрони, більшість — з території Білорусі

В Польщу залетіли щонайменше 23 російські дрони, більшість — з території Білорусі

Минулої ночі зафіксовано масове вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Як повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на джерела, мова йде не про 10 апаратів, як зазначалося раніше, а щонайменше про 23 дрони.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, упродовж ночі зафіксовано 19 вторгнень. Значна частина безпілотників потрапила до Польщі з території Білорусі.

За даними видання, у перехопленні апаратів використовувалися бойові літаки союзників по НАТО. Відомо, що в операції брали участь голландські F-35, які прибули до Польщі 1 вересня і мали залишатися там до кінця року. Польські ВПС мають отримати перший такий літак наприкінці наступного року.

Інцидент стався на тлі масованої комбінованої атаки Росії по території України, частина дронів і ракет якої перетнула польський кордон.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ПольщабезпілотникиТускатака рфшахеди
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Сьогодні центр Києва знову перекриють - причини
Столиця 10.09.2025 07:53:01
Сьогодні центр Києва знову перекриють - причини
Читати
Удар по Польщі може втягнути НАТО у війну - конгресмен
Головне 10.09.2025 07:15:26
Удар по Польщі може втягнути НАТО у війну - конгресмен
Читати
Погода 10 вересня: по-літньому тепло, переважно без опадів
Суспiльство 10.09.2025 06:57:05
Погода 10 вересня: по-літньому тепло, переважно без опадів
Читати

Популярнi статтi