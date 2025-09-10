Чергова брехня: Польща перетворилася на майданчик для фейків

Пропагандистські ресурси Росії розпочали дезінформаційну кампанію, поширюючи повідомлення, ніби інцидент з появою російських дронів у повітряному просторі Польщі є свідомою провокацією України та частини європейських еліт з метою втягнути НАТО в пряму конфронтацію з РФ. Про це повідомляється в телеграм-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України.

«Також росіяни поширюють версію, ніби це Україна скерувала російські БпЛА на територію Польщі засобами РЕБ», — зазначили в ЦПД.

У Центрі підкреслили, що такі заяви «не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти цивільного населення України».

«Такі дії Росії мають отримати рішучу відповідь. Лише нові жорсткі санкції та посилення міжнародного тиску можуть зупинити агресора», — наголосили в ЦПД.

Як повідомляло раніше ForUa, в міноборони Польщі надто обережно прокоментували нічну дронову атаку.