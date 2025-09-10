В міноборони Польщі надто обережно прокоментували нічну дронову атаку

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що під час нічної атаки Росії на Україну понад десять безпілотних апаратів перетнули повітряний простір Польщі. «Польські та союзницькі системи радіолокації відстежили кільканадцять об’єктів, які порушили повітряний простір. Ті, що могли становити загрозу, були нейтралізовані рішенням Оперативного командувача збройних сил», – написав міністр у соцмережі Х.

За словами Косіняка-Камиша, наразі триває пошук і ідентифікація місць можливого падіння елементів збитих апаратів.

Вночі 10 вересня Польща вперше збивала безпілотники, що порушили її повітряний простір під час масованої атаки РФ по цілях в Україні. Армія попередила громадян про підвищену загрозу у Мазовецькому, Підляському та Люблінському воєводствах.

Кількість збитих апаратів не уточнюється, а офіційні заяви не вказують прямо, що це були російські «Шахеди», обмежуючись формулюванням «об’єкти, що залетіли під час масованої атаки РФ». Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив НАТО про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими дронами.

