РФ завербувала двох дітей для теракту у Львові

Співробітники СБУ запобігли новому терористичному акту. Було затримано двох неповнолітніх, які на замовлення Росії намагалися підірвати таунхаус, де проживав український військовий.

Юнаки залишили біля входу до будинку саморобний вибуховий пристрій, заховавши його в горщику для квітів. «Щоб російські спецслужби могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, агенти додатково встановили на “локації” телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ. Співробітники СБУ затримали виконавців “на гарячому”, коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу», — зазначили в СБУ.

Затримані — двоє жителів Львова 14 та 15 років, яких росіяни завербували через Telegram-канали, що пропонували «легкі заробітки».

Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, забрали вибухівку зі схрону та заклали її на місці запланованого теракту. У підлітків вилучили споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомляло раніше ForUa, 18-річний студент готував удари РФ центральних областях.