Погода 29 грудня: сніжитиме весь день, до +4°

Сьогодні в Україні очікується помірний сніг, вдень на заході, південному заході місцями невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Температура повітря від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні 1-4° тепла, повідомили синоптики.

У Києві та області – хмарно, сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с, хуртовина. Температура повітря у столиці близько 0°. На Київщині - від 4° морозу до 1° тепла.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.