Світлини удару РФ по Яровій жахають, навіть на війні є правила, – Матіас Шмале

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив жахливий російський удар на Донеччині, внаслідок якого загинули та зазнали поранень десятки мирних мешканців.

Про це йдеться у заяві Шмале, поширеній Управлінням ООН з координації гуманітарних справ.

«Світлини наслідків російського удару цього ранку по селищу Ярова на Донеччині жахають… Удари та обстріли по мирних мешканцях, які просто живуть звичайним життям, неприпустимі. Навіть на війні є норми та правила. Не вбивати та не завдавати поранень мирним жителям. Не руйнувати домівки, школи та іншу цивільну інфраструктуру», - заявив Координатор системи ООН в Україні.

Він зауважив, що серед постраждалих від російського удару по Яровій багато літніх людей, які залишаються у прифронтових громадах, попри зростання небезпеки, адже тут їхній дім.

«Останніми днями через інтенсифікацію боїв на Донеччині збільшилась кількість постраждалих мирних жителів і обсяги пошкоджень. Від імені Організації Об’єднаних Націй та гуманітарної спільноти висловлюємо співчуття родинам, які оплакують своїх близьких, та всім постраждалим», - зазначив Шмале.

Як повідомляв ForUA, у селищі Ярова на Донеччині, по якому російська армія у вівторок завдала удару КАБом, кількість загиблих зросла до 24, 19 людей поранено.