﻿
Війна

Світлини удару РФ по Яровій жахають, навіть на війні є правила, – Матіас Шмале

Світлини удару РФ по Яровій жахають, навіть на війні є правила, – Матіас Шмале

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив жахливий російський удар на Донеччині, внаслідок якого загинули та зазнали поранень десятки мирних мешканців.

Про це йдеться у заяві Шмале, поширеній Управлінням ООН з координації гуманітарних справ

«Світлини наслідків російського удару цього ранку по селищу Ярова на Донеччині жахають… Удари та обстріли по мирних мешканцях, які просто живуть звичайним життям, неприпустимі. Навіть на війні є норми та правила. Не вбивати та не завдавати поранень мирним жителям. Не руйнувати домівки, школи та іншу цивільну інфраструктуру», - заявив Координатор системи ООН в Україні. 

Він зауважив, що серед постраждалих від російського удару по Яровій багато літніх людей, які залишаються у прифронтових громадах, попри зростання небезпеки, адже тут їхній дім.

«Останніми днями через інтенсифікацію боїв на Донеччині збільшилась кількість постраждалих мирних жителів і обсяги пошкоджень. Від імені Організації Об’єднаних Націй та гуманітарної спільноти висловлюємо співчуття родинам, які оплакують своїх близьких, та всім постраждалим», - зазначив Шмале.

Як повідомляв ForUA, у селищі Ярова на Донеччині, по якому російська армія у вівторок завдала удару КАБом, кількість загиблих зросла до 24, 19 людей поранено.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ООНобстрілиДонеччинавійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна повинна отримати право бити по Росії - Борис Джонсон
Війна 09.09.2025 14:30:21
Україна повинна отримати право бити по Росії - Борис Джонсон
Читати
Рейтинг смертності від алкоголю: сусідка України — на першому місці у світі
Рейтинги 09.09.2025 14:15:20
Рейтинг смертності від алкоголю: сусідка України — на першому місці у світі
Читати
Червень та липень 2025 року стали найсмертоноснішими місяцями для України за останні три роки — WP
Війна 09.09.2025 13:51:01
Червень та липень 2025 року стали найсмертоноснішими місяцями для України за останні три роки — WP
Читати

Популярнi статтi