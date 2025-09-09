Звернення до МВФ: Свириденко передала керівнику місії лист із запитом про нову програму співпраці

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка має підтримати Україну протягом наступних кількох років.

Про це глава уряду повідомила в Телеграмі за результатами зустрічі із місією Міжнародного валютного фонду та консультацій з урядовою командою та НБУ.

"Сьогодні на зустрічі передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років. Ми домовились продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року", — написала вона.

Свириденко зауважила, що місія МВФ протягом останнього тижня активно працювала в Києві. Вона констатувала, що Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Глава уряду висловила вдячність фонду за підтримку у всі ці роки повномасштабного вторгнення.

Водночас прем'єрка констатувала, що активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення.

"Під час розмови обговорили проєкт держбюджету-2026. Наш пріоритет незмінний — фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування", — зазначила вона.

Окремо сторони зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляції та відновлення енергетики.