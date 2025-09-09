﻿
Свiт

МЗС Катару заявляє про кричуще порушення міжнародного права з боку Ізраїлю

МЗС Катару заявляє про кричуще порушення міжнародного права з боку Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що напад Ізраїлю на житловий будинок, в якому проживають чиновники ХАМАС, є "кричущим порушенням міжнародного права".

Міністерство закордонних справ Катару засудило "найрішучішим чином боягузливий ізраїльський напад" на житловий будинок лідерів ХАМАСу в столиці Досі, назвавши напад "кричущим порушенням усіх міжнародних законів і норм", інформує Al Jazeera.

"Держава Катар стверджує, що не буде терпіти цю безрозсудну поведінку Ізраїлю і її подальше втручання в регіональну безпеку, а також будь-які дії, спрямовані на її безпеку і суверенітет", - заявив представник міністерства Маджед аль-Ансарі.

Як повідомляв ForUA, 9 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по високопоставлених чиновниках ХАМАСу в столиці Катару Досі. Президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" для атаки.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ІзраїльхамасКатарДоха
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Києві визначили райони-лідери та аутсайдери з благоустрою
Столиця 09.09.2025 13:28:01
У Києві визначили райони-лідери та аутсайдери з благоустрою
Читати
Масове вбивство в Яровій: Російська авіабомба забрала життя більше 20 людей під час видачі пенсій
Війна 09.09.2025 13:12:09
Масове вбивство в Яровій: Російська авіабомба забрала життя більше 20 людей під час видачі пенсій
Читати
"Революція зумерів" у Непалі: масові протести та евакуація уряду
Свiт 09.09.2025 12:49:08
"Революція зумерів" у Непалі: масові протести та евакуація уряду
Читати

Популярнi статтi