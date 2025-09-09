﻿
Економіка

Розслідувач Плінський про новий рівень «дна» в журналістиці: як «Ябко» купує репутацію за гроші, отримані від ухилення від сплати податків

Розслідувач Плінський про новий рівень «дна» в журналістиці: як «Ябко» купує репутацію за гроші, отримані від ухилення від сплати податків

За інформацією журналіста-розслідувача Євгена Плінського, у відомому виданні «Економічна Правда» вийшла рекламна стаття, присвячена мережі магазинів техніки Apple «Ябко». Цей матеріал викликав резонанс через звинувачення, які лунають на адресу компанії.

За даними Плінського, «Ябко» є найбільшою в Україні мережею з продажу контрабандної техніки Apple. Журналіст стверджує, що, за офіційною інформацією від податкової, компанія ухилилася від сплати податків на суму 3,3 мільярда гривень.

Плінський також повідомляє, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводило обшуки в «Ябко» і виявило схеми з використанням десятків фізичних осіб-підприємців (ФОП) для продажу техніки без сплати податків. Крім того, за його словами, компанія здійснює продажі за готівку, не видаючи при цьому фіскальні чеки.

Журналіст Євген Плінський вважає, що публікація в «Економічній Правді» є спробою «відбілити» репутацію «Ябко». Він наголошує, що поява такого матеріалу, навіть з позначкою «реклама», є «легалізацією зла», оскільки, за його словами, реклама оплачується з коштів, отриманих від ухилення від сплати податків.

Нагадаймо, раніше розслідувач Плінський заявив що токсичність бренду Pin-UP досягла критичного рівня.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

податкиЯбкоЄвген Плінськийухилення від сплати податків
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Чехії заявили, що РФ збільшила кількість диверсій на критичну інфраструктуру Європи
Свiт 08.09.2025 22:52:37
У Чехії заявили, що РФ збільшила кількість диверсій на критичну інфраструктуру Європи
Читати
Польський уряд 9 вересня розгляне законопроєкт про допомогу українцям
Полiтика 08.09.2025 22:33:49
Польський уряд 9 вересня розгляне законопроєкт про допомогу українцям
Читати
Заборона соцмереж у Непалі та протести: 19 людей загинуло
Свiт 08.09.2025 22:14:13
Заборона соцмереж у Непалі та протести: 19 людей загинуло
Читати

Популярнi статтi