Схема з ПДВ для постачальника Міноборони: викрито посадовців, які не доплатили 35 млн грн до бюджету

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу службових осіб підприємства – постачальника Міністерства оборони, які ухилилися від сплати понад 35 млн грн податків.

Слідство встановило, що посадовці діяли за попередньою змовою та штучно створювали ланцюг постачання товарів, робіт і послуг через низку підконтрольних компаній. Господарські операції існували лише на папері: договори укладалися формально, а фактичного постачання продукції не було.

Водночас фігуранти включали до декларацій податковий кредит, ухилившись від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на понад 35 млн грн.

Шістьом учасникам схеми – співзасновнику, директору та бухгалтерам підприємства – повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.