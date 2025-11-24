Чеська фірма продавала Україні китайські безпілотники за ціною, майже у 20 разів більшою за закупівельну, – розслідування

Чеська компанія постачала безпілотні літальні апарати (БПЛА) для української армії, при цьому продаючи їх за ціною, яка майже у 20 разів перевищувала вартість закупівлі. Про це свідчать результати розслідування, проведеного чеським виданням Radiožurnál.

За даними розслідування, протягом двох років компанія закупила партію дронів на загальну суму 36 мільйонів чеських крон. Ці ж самі безпілотники були продані українській стороні за 692 мільйони крон.

Розслідування вказує на значну різницю між закупівельною та продажною ціною, що викликало питання щодо прозорості та справедливості ціноутворення під час постачання військового обладнання в Україну.