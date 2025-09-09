﻿
Економіка

Токсичність бренду Pin-UP досягла критичного рівня, - Плінський

Токсичність бренду Pin-UP досягла критичного рівня, тож його власники вирішили провести ребрендинг і дистанціюватися від росії та кримінально-кривавої діяльності в Україні.

"Лідерка банди Марина Ільїна заявила про трансформацію Pin-UP у бізнес-групу RedCore.

Офіційна презентація нового бренду відбудеться на виставці SBC Summit у Лісабоні 16–18 вересня 2025 року.

Але ж ми з вами знаємо: головне - це не бренди, а люди, які за ними стоять.

Тому навряд чи для Ільїної, Пуніна та Матяшова (Ріддіка) щось справді зміниться.

На виставці в Лісабоні їх чекають непрості питання від журналістів, - сказав журналіст Євген Плінський.

 Автор: Галина Роюк

