Сили оборони успішно тиснуть ворога на Сумщині

Українські війська досягли просування на півночі Сумської області. Зокрема, за повідомленням військового спостерігача Костянтина Машовця, ЗСУ повернули контроль над Безсалівкою на північний захід від Сум. Російські мілблогери зазначали контратаки ЗСУ поблизу Олексіївки, Андріївки та Новокостянтинівки, проте підтверджень цьому немає.

На Покровському напрямку армія РФ продовжує наступальні операції, зокрема з участю невизначених підрозділів морської піхоти, проте значного прогресу не досягнуто. Заступник командира українського батальйону повідомив, що російські війська атакують невеликими групами, часто під прикриттям рослинності та безпілотників. Українські війська відзначають високі втрати противника і здатні нейтралізувати роту менш ніж за тиждень, повідомляє ISW.

На Лиманському напрямку українські війська також просунулися у східному Зарічному. Російські підрозділи зазнають великих втрат, змушені вводити свіжі підкріплення.

На сході та заході Запорізької області РФ не досягла підтвердженого прогресу, хоча активно використовує безпілотники. Інтенсивність атак у західній частині регіону зменшилася, повідомляє командир української бригади.

На Херсонському напрямку російські війська здійснили обмежені атаки на північний схід від міста Херсон поблизу Антонівського мосту, але просування не відбулося.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог посилює тиск на Костянтинівку та намагається вийти до міста одразу з кількох напрямків.