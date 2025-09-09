Ситуація на фронті: ворог посилює тиск на Костянтинівку

Російські окупаційні війська намагаються вийти до міста одразу з кількох напрямків. Про це розповів речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський в ефірі «Суспільне. Студія».

Краматорський напрямок

Противник тисне зі сходу: вчора було зафіксовано чотири атаки — три в напрямку самої Костянтинівки та одну — в бік села Ступочки, яке називають «східними воротами» міста.

Торецький напрямок

З півдня ворог провів одразу вісім атак, намагаючись прорвати українську оборону та знайти слабкі місця.

Добропільський виступ

У серпні окупанти пробували використати прорив неподалік Мирнограда, щоб розвивати наступ на Покровсько-Мирноградську агломерацію та водночас просунутися у напрямку Костянтинівки. В ідеалі Кремль сподівався оточити місто, а як мінімум — перерізати логістику ЗСУ.

За словами Бєльського, завдання росіян на осінь чітке — захопити Костянтинівку та продемонструвати «значну перемогу».

Попри активність ворога, українська армія має успіхи: відбулося просування у напрямку Костянтинівка – Дружківка, а також у районі Добропілля. Аналітики ISW підтверджують, що бої тривають одразу на кількох ділянках фронту — ворог намагається зупинити український контрнаступ, утримати позиції та водночас вести наступальні дії.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ досягли нових успіхів на Донеччині - повністю зачистили від ворога населений пункт Володимирівка та відкинули окупантів поблизу ще трьох населених пунктів.