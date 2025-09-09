Путін після Пекіна розпочав новий етап війни проти України

Після повернення з Пекіна російський диктатор Володимир Путін почав діяти агресивніше у війні проти України. Впевненість Путіна зросла після переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном, де обговорювали перспективи співпраці. Ознакою нового етапу війни стала масована повітряна атака на Київ, одна з найбільших від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє The Times.

Вперше за три роки війни російські ракети вдарили по урядовій будівлі в центрі столиці. Прихильники «жорсткої лінії» у РФ давно закликали бити по «центрах прийняття рішень» в Україні.

Видання зазначає, що Пекін став важливим майданчиком для дипломатичних маневрів Кремля. На параді в Китаї, присвяченому 80-й річниці перемоги над Японією, Путін сидів поруч із Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином. Це був перший випадок з часів Холодної війни, коли лідери Росії, Китаю та Північної Кореї зібралися разом.

Хоча Китай офіційно не відправляє військових проти України, він підтримує Москву дипломатично та уникає західних санкцій. Минулого тижня Кремль оголосив про попередню домовленість із КНР щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2».

Як повідомляло раніше ForUa, Китай і Росія разом готують нові атаки на Україну.