Смертельна співпраця: Китай і Росія разом готують нові атаки на Україну

Китайські компанії у 2023–2024 роках постачали російським фірмам, які перебувають під санкціями, деталі та матеріали для виробництва безпілотників на суму щонайменше 55 мільйонів євро.

Майже чверть цих поставок (на €12,5 млн) отримали російські компанії, пов’язані з виробництвом іранських дронів-камікадзе Shahed, що діють в особливій економічній зоні в місті Алабуга, повідомляє The Telegraph.

Серед експортованих товарів: авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, об’єктиви для камер, скловолокно та емульсійні сполучні речовини, вуглецеві волокна.

Ці компоненти є ключовими для виробництва дронів, які Росія щоденно використовує для атак на Україну.

Аналітики зазначають, що співпраця Москви та Пекіна має стратегічний характер — обидві країни прагнуть уникнути поразки одна одної. Незважаючи на ризик вторинних санкцій, Китай продовжує розширювати торгівлю з рф: у 2024 році її обсяг досяг рекордних понад $250 мільярдів.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп доручив підготуватися до перебудови американської армії через зближення Китаю та РФ.