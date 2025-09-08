У Молдові затримали прикордонника, який силоміць відправляв ухилянтів назад до України

Молдовські правоохоронці затримали начальника одного з секторів Прикордонної поліції, який відібрав гроші у двох українців, що незаконно перетнули кордон, а потім відправив їх назад в Україну.
Про це повідомили в Службі внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією (SPIA).
Там розповіли, що прикордонник у присутності українців забрав у кожного з них по 100 євро з їхніх сумок, а потім силоміць переправив їх назад в Україну через річку Дністер.
5 вересня у будинку підозрюваного провели обшук і вилучили речі, що, ймовірно, належать іншим іноземцям, яких раніше також примусово відправляли в України після того, як вони незаконно перетинали державний кордон Молдови.
Нині тривають слідчі дії та спеціальні заходи з розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності причетних.Автор: Богдан Моримух