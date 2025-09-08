У Молдові затримали прикордонника, який силоміць відправляв ухилянтів назад до України

Молдовські правоохоронці затримали начальника одного з секторів Прикордонної поліції, який відібрав гроші у двох українців, що незаконно перетнули кордон, а потім відправив їх назад в Україну.

Про це повідомили в Службі внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією (SPIA).

Там розповіли, що прикордонник у присутності українців забрав у кожного з них по 100 євро з їхніх сумок, а потім силоміць переправив їх назад в Україну через річку Дністер.

5 вересня у будинку підозрюваного провели обшук і вилучили речі, що, ймовірно, належать іншим іноземцям, яких раніше також примусово відправляли в України після того, як вони незаконно перетинали державний кордон Молдови.

За рішенням Кишинівського суду для продовження розслідування прикордонника відправили під попередній арешт на 30 діб.

Нині тривають слідчі дії та спеціальні заходи з розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності причетних.