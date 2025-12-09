Академія наук вищої школи України на щорічній конференції звернулася до суспільства із застереженням: «Батьківщина в небезпеці!». Вчені заявили, що ситуація на фронті погіршується, а головною проблемою залишається дефіцит особового складу.

У зверненні, яке цитує ForUA, прямо йдеться про те, що владу звинувачують у масовій утечі юнаків за кордон через дозвіл на виїзд чоловікам 18–22 років.

Професор Максим Стріха наголосив, що після рішення уряду значна частина молоді, включно зі студентами STEM-спеціальностей, покинула державу.

Додатковим підтвердженням масштабів втечі вчені назвали прохання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стримати наплив молодих українців.

Науковці вважають, що це рішення ухвалили без аналізу його впливу на мобілізаційний ресурс.

Академія вимагає негайно скасувати дозвіл на безперешкодний виїзд юнаків 18–22 років.

Також пропонується тимчасово обмежити виїзд хлопців від 14 років, зважаючи на практику масового «навчального» виїзду.

Вчені наполягають на зниженні мобілізаційного віку до 23 років.

Вони підкреслюють, що брак мобресурсу стане критичним уже в 2027–2028 роках.

Окремо науковці закликали до боротьби з «ухилянтством» і масштабної деолігархізації та декорупціонізації державного управління.

На завершення вони наголосили: виживання України залежить від готовности суспільства об’єднатися й діяти без ілюзій та самообману.