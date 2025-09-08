Російські окупанти мають намір перетворити територію зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь" в Маріуполі на військовий об'єкт. Для його функціонування агресор планує під'єднати його до енергомережі, що веде від окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомив Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, посилаючись на проектну документацію, розроблену федеральною державною установою «Донбаська національна академія будівництва та архітектури».

За словами Андрющенка, росіяни вже почали роботи з підключення «Азовсталі» до енергомережі, незважаючи на те, що Маріуполь досі має проблеми з водопостачанням.