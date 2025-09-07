﻿
Війна

У Маріуполі окупанти зачищають усі згадки про Україну

У Маріуполі окупанти зачищають усі згадки про Україну

Московити знищили всі українські мурали, пам’ятники та постаменти у тимчасово окупованому Маріуполі. 

Про це повідомила Маріупольська міська рада. 

Там вважають, що усе це роблять для того, аби символічно деукраїнізувати місто та насадити проросійські наративи.

«Замість цього місто заповнюють муралами з російськими триколорами, пропагандою “дружби з містами рф”, вбивцями мирних маріупольців, яких видають за “героїв СВО”. Місто насильно русифікують, а історичні події свідомо викривлюють», — наголосили у міськраді. 

Зокрема, директор «Маріупольського телебачення» Микола Осиченко розповів «Еспресо», що окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і там встановили памʼятник прянику й самовару.

«Росії просто не вигідно, щоб люди в Маріуполі памʼятали навіть той же «Азовсталь». До прикладу, у місті була вулиця Азовстальська. Це логічно. У місті є завод «Азовсталь», десятки тисяч містян там працювали. Зараз вони перейменували цю вулицю на Тульський проспект і там стоять два памʼятники — тульському прянику і самовару. І я тепер запитаю людей у місті про те, як їм добре стало з таким життям», — наголосив він.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МаріупольАзовстальрашистимосковитимуралисамоварпряник
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Три поліціянти дістали контузії внаслідок удару ворожого дрону по блокпосту на Херсонщині
Війна 06.09.2025 18:04:09
Три поліціянти дістали контузії внаслідок удару ворожого дрону по блокпосту на Херсонщині
Читати
У понеділок відбудеться зустріч європейських та американських чиновників для обговорення нових санкцій проти Росії
Полiтика 06.09.2025 17:05:56
У понеділок відбудеться зустріч європейських та американських чиновників для обговорення нових санкцій проти Росії
Читати
Польща готує новий закон для оплати Starlink для України
Технології 06.09.2025 16:27:27
Польща готує новий закон для оплати Starlink для України
Читати

Популярнi статтi