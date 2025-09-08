﻿
Війна

Ворог масовано атакував енергосистему на Київщині

Росія здійснила атаку на українську енергосистему, під ударом опинився один з об’єктів теплової генерації на Київщині. Про це повідомляє пресцентр Міненерго.

«Мета очевидна — завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура — це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі», — зазначили у відомстві.

Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. «Робимо усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — додали у Міненерго.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергетиці, а «терпіти в темряві ніхто не буде».

Міненерго обіцяє додатково інформувати про будь-які зміни в енергопостачанні та закликає слідкувати за офіційними повідомленнями.

Як повідомляло раніше ForUa, 7 вересня вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

дронова атакаатака енергосистемиТрипільська ТЕЦперебої з електропостачанням
