Атака на Україну: новий рашистський антирекорд

Вночі сили ППО знешкодили 751 ціль — 747 ворожих БпЛА та 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян.

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки.

У столиці зафіксовані руйнування у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах, повідомили у поліції Києва.

Святошинський район Києва - частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок (від 4 до 8 поверхів). З-під завалів рятувальники дістали тіла загиблих — 32-річної жінки та її двомісячного сина. Також сталося займання у трьох багатоповерхівках, згоріли автомобілі та складські приміщення.

Тілесні ушкодження отримали двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик. Їх госпіталізовано.

Вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

Чоловіка та батька вбитих росіянами під час нічної атаки на Київ матері й дитини знайдено, у нього – важкі травми. Загалом по Києву підтверджено 17 постраждалих, інформація про інших – уточнюється, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 9:25 неділі.

"Станом на зараз у нас понад 10 локацій з пошкодженнями. Серед них - прямі влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах. Ворожі дрони залітали звичайним людям, у звичайні квартири - прямо у вікна", - написав Ткаченко у Телеграм.

За інформацією КМВА у шістнадцятиповерхівці в Святошинському районі уражено останні три поверхи. В одній з пошкоджених девʼятиповерхівок району часткове руйнування з 4 по 8 поверх. В іншій 9-типоверхівці - третій поверх пошкоджено. Тут рятувальники врятували девʼять людей. На всіх локаціях тривають роботи. У районі є займання автомобілів. Наразі рятувальники приборкують пожежу в нежитловій зоні. Крім цього, пошкоджено дах одного з дитячих садочків.

Постраждало житло людей і в Дарницькому районі. Дрон влучив у 4-поверховий будинок, попередньо є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Щонайменше двоє постраждали.

"У Печерському районі підтверджуємо пожежу в будівлі Уряду. Також маємо повідомлення про локальні наслідки атаки в Голосіївському районі: вибиті вікна, окремі уламки на відкритій місцевості", - додав Ткаченко.

Окупанти запустили щонайменше 8 «шахедів» в одне з підприємств Запоріжжя. Підприємство зазнало руйнувань, але люди не постраждали. Там спалахнула пожежа площею близько 1000 метрів.

Тим часом в області окупанти скинули авіабомби на Новопавлівку, вбивши подружжя. Спершу було відомо про загибель жінки, потім рятувальники відшукали і тіло чоловіка під завалами будинку.