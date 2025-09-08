﻿
Корупція під час мобілізації в Києві: командир ЗСУ розповів шокуючі подробиці

Командир розвідувального взводу 28-ї бригади ЗСУ, відомий під ніком Ротан Кримський, оприлюднив у мережі інформацію про нібито корупційні схеми у Київському територіальному центрі комплектування (ТЦК).

За словами військового, «покинути ТЦК і піти додому» для військовозобов’язаного коштує $30 000, а отримання направлення на конкретну військову частину — $8 000.

Ротан Кримський розповів, що одного з його знайомих, визнаного придатним на ВЛК, затримали біля дому працівники ТЦК. Чоловік не чинив спротиву і пройшов медкомісію за годину, після чого його відправили очікувати на «покупців».

«Він набрав мене і спитав, чи можу я його забрати до себе в підрозділ. На виході мені назвали суму у 8 тисяч доларів — щоб забрати його до підрозділу, і 30 тисяч, щоб просто піти додому. Це просто, щоб на день про нього забули, без жодних гарантій, що завтра його знову не затримають», — написав військовий.

Київський міський ТЦК та СП спростували ці звинувачення, звинувативши автора у поширенні фейків, які нібито підривають процес мобілізації.

Сухопутні війська відреагували більш зважено. У пресслужбі закликали автора повідомлення надати деталі (дата, місце, особи) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії. Це дозволить перевірити факти та вжити необхідних заходів. «Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть стати підставою для розслідування. Командування Сухопутних військ веде боротьбу з будь-якими спробами корупції, спрямовану на забезпечення прозорості процесу мобілізації», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що «причетні до корупції військовослужбовці чи працівники ТЦК негайно звільняються, а інформація про виявлені факти оприлюднюється, щоб відновити довіру суспільства».

Як повідомляло раніше ForUa, на фронт збираються відправити людину, яка поводить себе неадекватно.

 

 

 

 

 

 

    

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

війна в УкраїніТЦКхабарі в ТЦКРотан КримськийКиївський міський ТЦК
